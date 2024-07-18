Indra Sjafri Sebut Timnas Indonesia U-19 Raih Kemenangan Sakral Usai Bantai Filipina U-19 6-0 di Piala AFF U-19 2024

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyebut timnya meraih kemenangan sakral usai membantai Timnas Filipina U-19 di laga perdana Piala AFF U-19 2024. Laga itu diketahui berakhir dengan skor 6-0.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 sukses mencukur habis Filipina dengan skor telak 6-0. Gol pembuka ditorehkan oleh Arlyansyah Abdulmanan dengan sontekannya pada menit ke-12.

Selepas itu, Skuad Garuda Nusantara mampu menorehkan tiga gol lagi di babak pertama. Ketiga gol tersebut masing-masing dibukukan oleh Muhammad Iqbal Gwijangge pada menit ke-22 dan 43 serta Kadek Arel pada menit ke-29.

Di babak kedua, Tim Merah-Putih tak mengendurkan serangan. Hasilnya, mereka menjebol gawang Filipina dua kali lagi masing-masing via gol kedua Aryansyah pada menit ke-51 dan gol perdana Jens Ravens tiga menit jelang waktu normal usai.

Menang telak, Indra Sjafri pun puas Timnas Indonesia U-19 bermain sesuai dengan harapannya melawan Filipina. Dia pun menilai kemenangan itu sakral bagi anak buahnya.

Pasalnya, hasil positif di laga pembuka biasanya akan membuka jalan yang lebih mudah bagi mereka untuk kembali berjaya. Apalagi, ada dua pertandingan berikutnya yang akan dilakoni Garuda Nusantara di fase grup Piala AFF U-19 2024.

“Pertama, tentu kita sebut pertandingan pertama kita lewati dengan baik dan seperti yang kami rencanakan. Tadi, kita meeting bahwa biasanya pertandingan pertama itu ada sakralnya,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pers usai laga, Rabu 17 Juli 2024.

“Sakral dalam arti kata kalau kita bisa melalui pertandingan pertama dengan baik mudah-mudahan pertandingan kedua pertandingan ketiga bisa kita lalui dengan baik,” tambahnya.