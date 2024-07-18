Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Sebut Timnas Indonesia U-19 Raih Kemenangan Sakral Usai Bantai Filipina U-19 6-0 di Piala AFF U-19 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |07:27 WIB
Indra Sjafri Sebut Timnas Indonesia U-19 Raih Kemenangan Sakral Usai Bantai Filipina U-19 6-0 di Piala AFF U-19 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyebut timnya meraih kemenangan sakral usai membantai Timnas Filipina U-19 di laga perdana Piala AFF U-19 2024. Laga itu diketahui berakhir dengan skor 6-0.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 sukses mencukur habis Filipina dengan skor telak 6-0. Gol pembuka ditorehkan oleh Arlyansyah Abdulmanan dengan sontekannya pada menit ke-12.

Timnas Indonesia U-19

Selepas itu, Skuad Garuda Nusantara mampu menorehkan tiga gol lagi di babak pertama. Ketiga gol tersebut masing-masing dibukukan oleh Muhammad Iqbal Gwijangge pada menit ke-22 dan 43 serta Kadek Arel pada menit ke-29.

Di babak kedua, Tim Merah-Putih tak mengendurkan serangan. Hasilnya, mereka menjebol gawang Filipina dua kali lagi masing-masing via gol kedua Aryansyah pada menit ke-51 dan gol perdana Jens Ravens tiga menit jelang waktu normal usai.

Menang telak, Indra Sjafri pun puas Timnas Indonesia U-19 bermain sesuai dengan harapannya melawan Filipina. Dia pun menilai kemenangan itu sakral bagi anak buahnya.

Pasalnya, hasil positif di laga pembuka biasanya akan membuka jalan yang lebih mudah bagi mereka untuk kembali berjaya. Apalagi, ada dua pertandingan berikutnya yang akan dilakoni Garuda Nusantara di fase grup Piala AFF U-19 2024.

“Pertama, tentu kita sebut pertandingan pertama kita lewati dengan baik dan seperti yang kami rencanakan. Tadi, kita meeting bahwa biasanya pertandingan pertama itu ada sakralnya,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pers usai laga, Rabu 17 Juli 2024.

“Sakral dalam arti kata kalau kita bisa melalui pertandingan pertama dengan baik mudah-mudahan pertandingan kedua pertandingan ketiga bisa kita lalui dengan baik,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/nanzaby_fc_menaklukkan_moncongbulo_fc_dengan_skor.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Nanzaby FC Libas Moncongbulo dalam Drama 7 Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement