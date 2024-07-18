Cari Pelatih Timnas Inggris Baru, FA Disarankan Kejar Jurgen Klopp

LONDON – FA disarankan untuk mengejar tanda tangan Jurgen Klopp sebagai pelatih Timnas Inggris menggantikan Gareth Southgate yang mengundurkan diri usai Euro 2024. Pendapat itu dikemukakan oleh legenda hidup The Three Lions, Gary Lineker.

Southgate secara mengejutkan memutuskan mundur sebagai pelatih Timnas Inggris pada Selasa 16 Juli 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu mundur setelah anak asuhnya kalah dari Timnas Spanyol 1-2 di partai final Euro 2024.

FA kini disibukkan mencari pengganti Southgate. Beberapa kandidat pun muncul seperti Graham Potter, Eddie Howe, hingga Frank Lampard. Di mana, ketiga pelaih ini merupakan pelatih asli kebangsaan Inggris.

Meski begitu, Lineker mendesak FA untuk mengejar Klopp. Menurutnya, eks pelatih Liverpool itu adalah sosok yang tepat untuk menangani Timnas Inggris. Apalagi, pria asal Jerman itu punya ciri khas permainan menyerang yang sangat ciamik.

“Saya pikir dia adalah orang yang tepat untuk menyatukan bangsa dalam hal tim sepak bola,” kata Lineker, dilansir dari Metro, Kamis (18/7/2024).

“Dan, sekarang, mungkin ini saatnya mencari pemain lain dengan gaya sepak bola menyerang yang lebih modern,” imbuh eks pemain Barcelona itu.