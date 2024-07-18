Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-19 Bantai Filipina U-19 6-0, Sebut 2 Tim Ini Wajib Waspada di Piala AFF U-19 2024

Media Vietnam kaget Timnas Indonesia U-19 menang telak 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kaget Timnas Indonesia U-19 bisa menang 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di ajang Piala AFF U-19 2024. Mereka lalu menyebut dua tim wajib waspada dengan kemenangan tersebut.

Timnas Indonesia U-19 baru saja berhasil menang telak 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-19 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam WIB.

Ada pun gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-19 dicetak lewat brace Arlyansyah Abdulmanan (12’, 50’), Iqbal Gwijangge (21’, 42’), satu gol Kadek Arel (28’). Kemenangan ditutup dengan manis lewat gol Jens Raven di menit ke-87.

Kemenangan itu disebut di luar prediksi oleh media Vietnam, Soha.vn, terutama skor akhirnya. Mereka lalu menyebut Timnas Vietnam U-19 dan Timnas Thailand U-19 wajib waspada!

“Indonesia menghasilkan skor yang tidak diprediksi (sebelumnya), Vietnam-Thailand juga harus takut,” bunyi judul artikel Soha.vn, dikutip Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Soha.vn menilai Indonesia mengirimkan sinyal ancaman kepada pesaing-pesaing di Piala AFF U-19 2024. Tentu, tiga tim tersebut harus benar-benar waspada.