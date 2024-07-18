Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-19 Bantai Filipina U-19 6-0, Sebut 2 Tim Ini Wajib Waspada di Piala AFF U-19 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |00:06 WIB
Media Vietnam Kaget Timnas Indonesia U-19 Bantai Filipina U-19 6-0, Sebut 2 Tim Ini Wajib Waspada di Piala AFF U-19 2024
Media Vietnam kaget Timnas Indonesia U-19 menang telak 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kaget Timnas Indonesia U-19 bisa menang 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di ajang Piala AFF U-19 2024. Mereka lalu menyebut dua tim wajib waspada dengan kemenangan tersebut.

Timnas Indonesia U-19 baru saja berhasil menang telak 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-19 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-19

Ada pun gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-19 dicetak lewat brace Arlyansyah Abdulmanan (12’, 50’), Iqbal Gwijangge (21’, 42’), satu gol Kadek Arel (28’). Kemenangan ditutup dengan manis lewat gol Jens Raven di menit ke-87.

Kemenangan itu disebut di luar prediksi oleh media Vietnam, Soha.vn, terutama skor akhirnya. Mereka lalu menyebut Timnas Vietnam U-19 dan Timnas Thailand U-19 wajib waspada!

“Indonesia menghasilkan skor yang tidak diprediksi (sebelumnya), Vietnam-Thailand juga harus takut,” bunyi judul artikel Soha.vn, dikutip Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Soha.vn menilai Indonesia mengirimkan sinyal ancaman kepada pesaing-pesaing di Piala AFF U-19 2024. Tentu, tiga tim tersebut harus benar-benar waspada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/51/1636669/fun-walk-umb-2025-cara-universitas-mercu-buana-dongkrak-gaya-hidup-sehat-ydi.webp
Fun Walk UMB 2025, Cara Universitas Mercu Buana Dongkrak Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tiga_pesenam_putri_indonesia_gagal_menembus_babak.jpg
Indonesia Tuai Pujian Sukses Gelar Kejuaraan Dunia Senam 2025, Ditawarkan Jadi Tuan Rumah Asia Championship
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement