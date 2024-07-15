SEBANYAK 5 negara calon kuat juara Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Piala AFF U-19 2024 akan dilangsungkan di Surabaya pada 17-29 Juli 2024.
Turnamen ini dibagi ke dalam tiga grup, yakni Grup A yang berisikan tuan rumah Timnas Indonesia U-19, Kamboja, Timor Leste dan Filipina. Lanjut ke Grup B ada Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia.
Terakhir di Grup C ada Malaysia, Thailand, Singapura dan Brunei. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Lantas, siapa saja calon kuat juara Piala AFF U-19 2024?
Berikut 5 negara calon kuat juara Piala AFF U-19 2024:
5. Timnas Malaysia U-19
Berstatus sebagai juara bertahan membuat Timnas Malaysia U-19 tak bisa diremehkan. Timnas Malaysia U-19 berstatus salah satu tim tersukses di Piala AFF U-19 dengan koleksi dua gelar.
4. Timnas Vietnam U-19
Timnas Vietnam U-19 lima kali lolos ke final Piala AFF U-19. Pencapaian terbaik Timnas Vietnam U-19 adalah menjadi juara pada 2007.
Di edisi kali ini, Timnas Vietnam U-19 siap turun di bawah asuhan Hua Hien Vinh. Tergabung di Grup C bersama Australia, Timnas Vietnam U-19 butuh tampil dengan kekuatan ekstra untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024.