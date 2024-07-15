Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Calon Kuat Juara Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-19!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |17:59 WIB
5 Negara Calon Kuat Juara Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-19!
Timnas Indonesia U-20, 1 dari 5 negara calon kuat juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara calon kuat juara Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Piala AFF U-19 2024 akan dilangsungkan di Surabaya pada 17-29 Juli 2024.

Turnamen ini dibagi ke dalam tiga grup, yakni Grup A yang berisikan tuan rumah Timnas Indonesia U-19, Kamboja, Timor Leste dan Filipina. Lanjut ke Grup B ada Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia.

Terakhir di Grup C ada Malaysia, Thailand, Singapura dan Brunei. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Lantas, siapa saja calon kuat juara Piala AFF U-19 2024?

Berikut 5 negara calon kuat juara Piala AFF U-19 2024:

5. Timnas Malaysia U-19

Timnas Malaysia U-19

Berstatus sebagai juara bertahan membuat Timnas Malaysia U-19 tak bisa diremehkan. Timnas Malaysia U-19 berstatus salah satu tim tersukses di Piala AFF U-19 dengan koleksi dua gelar.

4. Timnas Vietnam U-19

Timnas Vietnam U-19

Timnas Vietnam U-19 lima kali lolos ke final Piala AFF U-19. Pencapaian terbaik Timnas Vietnam U-19 adalah menjadi juara pada 2007.

Di edisi kali ini, Timnas Vietnam U-19 siap turun di bawah asuhan Hua Hien Vinh. Tergabung di Grup C bersama Australia, Timnas Vietnam U-19 butuh tampil dengan kekuatan ekstra untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

