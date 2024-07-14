Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RCTI Hadirkan Nonton Bareng Final Euro 2024 Spanyol dan Inggris di Serpong

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |07:14 WIB
RCTI Hadirkan Nonton Bareng Final Euro 2024 Spanyol dan Inggris di Serpong
Saksikan nonton bareng final Euro 2024 yang diadakan RCTI di Serpong. (Foto: RCTI)
A
A
A

RCTI hadirkan nonton bareng final Euro 2024 yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris di Serpong. Pertandingan seru di final Euro 2024 ini sendiri diketahui dijadwalkan berlangung pada Senin, 15 Juli 2024 pukul 01.00 WIB, langsung dari RCTI.

Ya, laga terakhir UEFA Euro 2024 yang memanas, RCTI akan menghadirkan nonton bareng pertandingan final antara Spanyol vs Inggris pada Minggu (14/7/2024) mulai pukul 20.00 di Summarecon Mall Serpong. Akan ada banyak keseruan di sana, mulai dari football games competition, shoot on target dan games lainnya yang berhadiah jutaan rupiah hingga doorprize.

Timnas Spanyol

Untuk warga Tangerang dan sekitarnya, jangan lupa untuk merapat dan meramaikan keseruan nonton bareng final UEFA Euro 2024. Duel Spanyol vs Inggris pun dipastikan akan jadi momen bersejarah perebutan mahkota juara UEFA Euro 2024.

Spanyol Melaju Tanpa Terkalahkan

Spanyol mencapai final dengan catatan sempurna tanpa terkalahkan selama pegelaran Euro 2024 ini. Mereka meraih enam kemenangan beruntun dari enam pertandingan.

Hal ini menjadi modal yang kuat untuk Spanyol dengan diisi oleh pemain muda berbakat dan hanya sedikit pemain senior, seperti Alvaro Morata dan Dani Carvajal. Keunggulan yang dimiliki Spanyol tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga mental juara dan kerja sama tim yang mereka tunjukan di setiap pertandingan.

Lamine Yamal, Bintang Muda Pencetak Sejarah

Pada semifinal kemarin, perhatian dunia semakin tertuju pada wonderkid Timnas Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Dia bahkan menjadi Man of the Match dengan mencetak gol bersejarah.

Pemain FC Barcelona yang masih berusia 16 tahun dan 362 hari ini telah memecahkan rekor legenda sepakbola Braasil, yaitu Pele. Dia menjadi pencetak gol termuda dalam turnamen besar.

Halaman:
1 2
      
