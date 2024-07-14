Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024 Malam Ini: Laga Penentu Juara, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |06:46 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024 Malam Ini: Laga Penentu Juara, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Spanyol kala berlaga di Euro 2024. (Foto: Reuters)
JADWAL siaran langsung Timnas Spanyol vs Inggris di final Euro 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru penentu juara yang akan berlangsung di Olympiadstadion Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB itu dapat disaksikan live di RCTI.

Secara rekor pertemuan, Inggris lebih unggul jauh ketimbang Spanyol. Dari total 27 pertemuan yang sudah terjadi, The Three Lions –julukan Timnas Inggris– sukses meraih kemenangan di 14 laga.

Timnas Spanyol vs Timnas Inggris

Sementara Spanyol, mereka baru meraih 10 kemenangan atas Inggris. Lalu, sisa tiga pertemuan kedua itu harus berakhir imbang.

Kedua tim pun terakhir kali bertemu pada 16 Oktober 2018 di ajang UEFA Nations League 2018-2019. Kala itu, Inggris pun sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.

Meski diunggulkan secara rekor pertemuan, Inggris tak boleh jemawa. Pasukan Gareth Southgate tak boleh memandang remeh Spanyol karena tim lawan tengah on fire saat ini.

Spanyol sejauh ini selalu menang di sepanjang perhelatan Euro 2024. Di fase grup, mereka meraih poin sempurna 9 angka usai membantai Kroasia 3-0, mengalahkan sang juara bertahan Italia 1-0, hingga Albania dengan skor 1-0 juga.

Tren positif Spanyol berlanjut ke fase gugu. Mereka sukses mengalahkan Georgia di babak 16 besar dengan skor telak 4-1. Lalu, pasukan Luis de la Fuente itu menyingkirkan tuan rumah, Jerman, di babak perempatfinal usai menang dengan skor 2-1 usai berduel hingga extra time.

Halaman:
1 2
      
