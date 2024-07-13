Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Moncongbulo vs Sadakata United Berakhir Imbang 2-2

TANGERANG – Moncongbulo harus puas berbagi angka melawan Sadakata United pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Nambo, Tangerang, Sabtu (13/7/2024) sore WIB.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2.

Jalannya Pertandingan

Baba Pertama

Pertarungan sengit tersaji sejak menit awal pertandingan dimulai. Namun perlahan, Sadakata berhasil menemukan ritme permainannya dan cetak gol keunggulan atas Moncongbulo lewat gol Azhari Parapat.

Setelah itu, Moncongbulo mulai menemukan pola permainannya. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan ke gawang Sadakata sampai akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan Fandi Permana.

Pertandingan pun berjalan sengit. Baik Moncongbulo dan Sadakata terus jual beli serangan guna mencetak gol keunggulannya. Peluang demi peluang pun sempat tercipta.

Memasuki menit-menit akhir, Moncongbulo berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-1 lewat gol Nandi Sukmawijaya. Alhasil untuk sementara mereka unggul atas Sadakata di babak pertama.