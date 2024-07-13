Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Park Hang-seo Pertimbangkan Tawaran Latih Timnas Kamboja

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |17:09 WIB
Park Hang-seo Pertimbangkan Tawaran Latih Timnas Kamboja
Park Hang-seo tengah mempertimbangkan untuk melatih Timnas Kamboja (Foto: VFF)
A
A
A

PARK Hang-seo dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih Timnas Kamboja. Menurut kabar yang beredar, eks juru taktik Timnas Vietnam itu sedang mempertimbangkan tawaran tersebut.

Menurut laporan surat kabar Korea, KBS, yang dipetik dari The Thao247, dikatakan bahwa Federasi Sepak Bola Kamboja menaruh perhatian khusus pada Park Hang-seo. Pihak federasi telah mengundang langsung pelatih berusia 66 tahun tersebut.

 

Tidak sampai disitu. Saking seriusnya, pemerintah Kamboja juga ikut turun tangan untuk menjajaki peluang Park Hang-seo menangani Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja.

“Hingga saat ini, mereka belum melepaskan ambisi tersebut. Upaya Kamboja untuk merekrut Pelatih Park Hang Seo melampaui Federasi Sepakbola, beberapa anggota pemerintah juga ikut serta dalam proses meyakinkan Tuan Park,” tulis laporan KBS, mengutip dari The Thao247, Sabtu (13/7/2024).

Park Hang-seo melalui manajemennya, yakni DJ Management, membenarkan kabar tersebut. Tidak hanya tawaran dari Kamboja saja, melainkan juga adanya penawaran dari India.

Dikatakan, Park Hang-seo saat ini sedang mempertimbangkan penawaran dari Kamboja dan India. Pelatih yang pernah mengukir kesuksesan bersama Timnas Vietnam itu tak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihannya.

Halaman:
1 2
      
