SEPAKBOLA DUNIA

Lamine Yamal Banjir Dukungan Jelang Final Euro 2024, Makin Berambisi Bawa Timnas Spanyol Berjaya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |14:10 WIB
Lamine Yamal Banjir Dukungan Jelang Final Euro 2024, Makin Berambisi Bawa Timnas Spanyol Berjaya!
Lamine Yamal kala membela Timnas Spanyol. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAMINE Yamal banjir dukungan jelang laga final Euro 2024. Bintang muda Timnas Spanyol itu pun menjadi semakin berambisi membawa timnya berjaya.

Ya, Timnas Spanyol akan berlaga di babak final melawan Timnas Inggris. Pertemuan kedua tim itu di laga final Euro 2024 akan tersaji di Olympiastadion, Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Lamine Yamal

Dalam laga semifinal, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-1. Sementara itu, Inggris sukses menaklukkan Belanda dengan skor sama, yakni 2-1.

Kini, Yamal pun fokus menatap laga final Euro 2024. Dia mengatakan sangat antusias segera berlaga dalam partai final timnya melawan The Three Lions -julukan Timnas Inggris.

"Saya tidak sabar menunggu finalnya," kata Yamal, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (13/7/2024).

