Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lamine Yamal Tepat Ulang Tahun Ke-17 Hari Ini, Menggila di Final Euro 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:42 WIB
Lamine Yamal Tepat Ulang Tahun Ke-17 Hari Ini, Menggila di Final Euro 2024?
Lamine Yamal saat mencetak gol ke gawang Prancis di Semifinal Euro 2024 (Foto: UEFA)
A
A
A

BINTANG muda Timnas Spanyol, Lamine Yamal berulang tahun ke-17 hari ini, Minggu (13/7/2024). Pemain bernama lengkap Lamine Yamal Nasraoui Ebana itu lahir di Esplugues de Llobregat, Spanyol ada 13 Juli 2007.

Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang tengah menjadi sorotan di ajang Euro 2024 kali ini. Dia menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Timnas Spanyol ke partai final.

Menjadi pemain termuda di skuad La Furia Roja, Lamine Yamal menjelma menjadi pemain kunci di lini penyerangan. Dengan kecepatan dan skill di atas rata-rata, penggawa Barcelona itu selalu mampu mengacak-acak lini pertahanan lawan.

Lamine Yamal juga cukup piawai dalam memberikan umpan-umpan matang untuk para striker Timnas Spanyol. Tak heran, saat ini dia sudah mencetak tiga assist di Euro 2024.

 BACA JUGA:

Terbaru, Lamine Yamal juga menjadi pahlawan Timnas Spanyol lewat lesakkan golnya ke gawang Pancis di semifinal. Menariknya, torehan tersebut mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro tepatnya di usia 16 tahun dan 365 hari.

Timnas Spanyol pun menang 2-1 atas Prancis di laga tersebut. Kemenangan itu sekaligus membawa pasukan Luis De La Fuente melaju ke partai final.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/24/gelandang_napoli_scott_mctominay.jpg
Kabar Baik untuk Napoli: McTominay Fit Hadapi PSV, Hojlund Masih Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement