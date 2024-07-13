Lamine Yamal Tepat Ulang Tahun Ke-17 Hari Ini, Menggila di Final Euro 2024?

BINTANG muda Timnas Spanyol, Lamine Yamal berulang tahun ke-17 hari ini, Minggu (13/7/2024). Pemain bernama lengkap Lamine Yamal Nasraoui Ebana itu lahir di Esplugues de Llobregat, Spanyol ada 13 Juli 2007.

Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang tengah menjadi sorotan di ajang Euro 2024 kali ini. Dia menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Timnas Spanyol ke partai final.

Menjadi pemain termuda di skuad La Furia Roja, Lamine Yamal menjelma menjadi pemain kunci di lini penyerangan. Dengan kecepatan dan skill di atas rata-rata, penggawa Barcelona itu selalu mampu mengacak-acak lini pertahanan lawan.

Lamine Yamal juga cukup piawai dalam memberikan umpan-umpan matang untuk para striker Timnas Spanyol. Tak heran, saat ini dia sudah mencetak tiga assist di Euro 2024.

Terbaru, Lamine Yamal juga menjadi pahlawan Timnas Spanyol lewat lesakkan golnya ke gawang Pancis di semifinal. Menariknya, torehan tersebut mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro tepatnya di usia 16 tahun dan 365 hari.

Timnas Spanyol pun menang 2-1 atas Prancis di laga tersebut. Kemenangan itu sekaligus membawa pasukan Luis De La Fuente melaju ke partai final.