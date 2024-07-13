SPECIAL REPORT: Final Euro 2024 Duel Penentu Trofi Ballon dOr 2024

FINAL Euro 2024 akan dilangsungkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Duel final ini mempertemukan dua tim kuat dunia, Timnas Spanyol vs Timnas Inggris.

Bagi Timnas Spanyol, ini merupakan final kelima mereka di ajang empat tahunan tersebut. Dalam empat kesempatan final sebelumnya, skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- memenangkan tiga di antaranya yakni pada 1964, 2008 dan 2012.

(Timnas Spanyol saat juara Euro 2012. (Foto: REUTERS)

Satu-satunya kekalahan diterima Spanyol di final Euro 1984. Menghadapi tuan rumah Prancis, Santillana dan kawan-kawan ditumbangkan Michel Platini serta kolega dengan skor 0-2.

Di sisi lain, Timnas Inggris memburu trofi perdana di ajang Euro. Ini merupakan final kedua mereka setelah pada kesempatan pertama menembus partai puncak pada Euro 2020, Timnas Inggris kalah adu penalti dari Timnas Italia.

(Timnas Italia saat mengalahkan Inggris di final Euro 2020. (Foto: REUTERS)

Intinya, Spanyol dan Inggris sama-sama memburu trofi. Spanyol ingin menyandang status sebagai dengan negara dengan koleksi trofi Euro terbanyak, yakni empat gelar. Sementara itu, Inggris mengincar trofi pertama mereka.

Selain untuk kepentingan tim, laga ini nyatanya juga berefek kepada kepentingan individu. Tim mana yang meraih trofi Euro lebih berpeluang mengantarkan sang pemain merebut supremasi terbaik bagi pemain terbaik dunia, Ballon dOr.

Korelasi Juara Euro dengan Trofi Ballon dOr

(Jude Bellingham (kiri) dan Lamine Yamal berpeluang merebut trofi Ballon dOr 2024. (Foto: Okezone/REUTERS)

Sering kali pemain yang mengantarkan sang negara juara Euro akan menyabet trofi Ballon dOr. Okezone merangkum ada beberapa nama yang sanggup merealisasikannya.

Orang pertama yang melakukannya adalah Franz Beckenbauer. Setelah mengantarkan Jerman Barat juara Euro 1972, legenda yang dulunya beroperasi sebagai libero ini merebut trofi Ballon dOr 1972.

Kemudian disusul Karl-Heinz Rummenigge (Jerman, 1980), Michael Platini (Prancis, 1984), Marco van Basten (Belanda, 1988), Matthias Sammer (Jerman, 1996) dan Cristiano Ronaldo (Portugal, 2016).

Di edisi kali ini pun ada potensi pemain yang mengantarkan sang tim juara Euro 2024 bakal mengangkat trofi Ballon dOr 2024 pada 28 Oktober 2024. Berdasarkan regulasi, para pemain dinilai panelis berdasarkan performa baik bersama klub maupun tim nasional dari Agustus 2023 hingga Juli 2024. Lantas, siapa saja kandidatnya?