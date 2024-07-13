Kegagalan Final Piala Eropa 2020 Masih Hantui Timnas Inggris, Declan Rice: Semoga Hasil Euro 2024 Berbeda

BERLIN – Pemain Tim Nasional (Timnas) Inggris, Declan Rice mengakui pasukannya masih trauma akan kegagalan The Three Lions di final Euro 2020 saat kalah adu penalti dari Italia. Kini, Rice hanya bisa berharap kejadian serupa tak terulang di Euro 2024, saat Inggris akan berjumpa Spanyol di final Piala Eropa tersebut.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Spanyol di final Euro 2024. Pertandingan itu akan digelar di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin (15/7/2024) mendatang.

Pada pertandingan itu, The Three Lions dipandang sebelah mata ketimbang Spanyol. Catatan enam pertandingan di babak grup serta gugur menjadi alasan utamanya. Sebab, perjalanan Timnas Inggris menuju final tidaklah mulus.

Tim besutan Gareth Southgate itu harus melalui enam pertandingan dengan dua kali imbang, plus kemenangan lewat babak adu penalti. Catatan ini berbeda dengan Spanyol yang melangkah tanpa cela ke final Euro 2024.

Rice mengaku masih trauma dengan kekalahan Inggris dari Italia di final edisi sebelumnya. Oleh karenanya, gelandang Arsenal itu berharap The Three Lions belajar dari kesalahan dan berhasil untuk kali ini.