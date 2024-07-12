Final Euro 2024: Tak Ingin Merana seperti 2020, Harry Kane Tegaskan Timnas Inggris Bakal Mati-matian Lawan Spanyol

Harry Kane memastikan Timnas Inggris akan mati-matian menghadapi Timnas Spanyol di Euro 2024 (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

BERLIN - Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, menegaskan bakal tampil mati-matian melawan Timnas Spanyol di Final Euro 2024. Ia tidak ingin The Three Lions mengulangi kisah pahit seperti di final Euro 2020 pada Juli 2021.

Sebagaimana diketahui, Inggris akan menantang Spanyol di partai final Euro 2024. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Olympiastadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Meski sukses mencapai partai puncak, cukup banyak yang mengkritik permainan Inggris. Namun begitu, anak asuh Gareth Southgate nyatanya melaju ke partai final dengan membungkam Timnas Belanda skor 2-1 di babak semifinal.

Spanyol jelas bukan lawan yang mudah. Terlebih, tim berjuluk La Furia Roja itu sangat sempurna sejak babak grup dengan selalu meraih hasil kemenangan tanpa pernah kalah atau pun imbang.

Kane sadar Spanyol bukan lawan yang mudah. Oleh karenanya, pemain Bayern Munchen itu menegaskan para pemain Inggris bakal tampil mati-matian di laga final mendatang.

“Kami akan memberikan segalanya untuk menang,” kata Kane, dipetik dari TribalFootball, Jumat (12/7/2024).