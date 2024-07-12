Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

4 Pemain Barcelona yang Lolos ke Final Euro 2024, Nomor 1 Pencetak Gol Termuda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:11 WIB
4 Pemain Barcelona yang Lolos ke Final Euro 2024, Nomor 1 Pencetak Gol Termuda
Pedri termasuk satu dari empat pemain Barcelona yang menembus final Euro 2024 (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)
A
A
A

BERIKUT empat pemain Barcelona yang lolos ke final Euro 2024. Di antara mereka, ada satu yang mencuri perhatian.

Final Euro 2024 akan mempertemukan Timnas Spanyol vs Timnas Inggris. Laga itu akan berlangsung Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB, di Stadion Olympia, Berlin, Jerman.

Timnas Spanyol

Nah, ada empat pemain dari Timnas Spanyol yang bermain di Barcelona. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Barcelona yang Lolos ke Final Euro 2024

4. Fermin Lopez

Fermin Lopez

Pemain berusia 21 tahun itu turut dipanggil oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun, Fermin seakan tenggelam di Timnas Spanyol.

Sejauh ini, gelandang berpostur 174 cm tersebut baru sekali bermain di Euro 2024 saat melawan Timnas Albania selama 26 menit. Nyaris tidak ada yang sadar Fermin masuk dalam skuad!

3. Ferran Torres

Ferran Torres mencetak gol pembuka di laga Timnas Albania vs Timnas Spanyol (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)

Sama seperti Fermin, eks pemain Manchester City ini juga dipanggil ke La Roja. Namun, Ferran juga minim menit bermain di Euro 2024.

Pria berusia 24 tahun itu memang sudah lima kali main dengan catatan satu gol. Akan tetapi, Ferran lebih banyak menjadi pemain cadangan dan hanya satu kali turun sebagai starter saat menghadapi Albania.

Halaman:
1 2
      
