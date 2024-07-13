Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Euro 2024: Gaya Mainnya Dianggap Mirip Rodri, Kobbie Mainoo Bakal Menggila di Laga Spanyol vs Inggris?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |03:01 WIB
Final Euro 2024: Gaya Mainnya Dianggap Mirip Rodri, Kobbie Mainoo Bakal Menggila di Laga Spanyol vs Inggris?
Pemain Timnas Inggris, Kobbie Mainoo. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENAMPILAN gelandang Tim Nasional (Timnas) Inggris, Kobbie Mainoo menjadi sorotan sepanjang Euro 2024. Sebab permainan apiknya selama di Piala Eropa 2024 dianggap legenda Timnas Inggris, Teddy Sheringham, mirip seperti gelandang andalan Timnas Spanyol, Rodri.

Kobbie Mainoo menjalani turnamen Euro pertamanya pada edisi 2024. Pemain Manchester United itu sejauh ini sudah tampil lima kali bersama The Three Lions -julukan Timnas Inggria- di turnamen itu.

Mainoo bahkan mampu mengantar Timnas Inggris melenggang ke final Euro 2024. Penampilannya dalam kemenangan Inggris atas Belanda (2-1) di semifinal menuai pujian dari banyak orang.

Salah satunya adalah Teddy Sheringham. Legenda Manchester United itu berpendapat Mainoo mempunyai ketenangan untuk mengontrol lini tengah dalam sebuah pertandingan.

"Kobbie Mainoo sangat tenang untuk pemain muda seperti dia,” kata Sheringham dilansir dari EPL Index, Sabtu (13/7/2024).

Kobbie Mainoo

"Anda bisa tahu dia mengerti apa yang dibutuhkan untuk bermain di lini tengah dan peran yang perlu dimainkan untuk tampil baik di sana, seperti yang dilakukan Rodri untuk Manchester City. Dia tahu cara menguasai bola, yang merupakan tujuan utamanya saat berada di lapangan dan sangat sulit dilakukan, terutama dalam pertandingan besar seperti tadi malam," sambungnya.

Halaman:
1 2
      

