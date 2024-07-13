Final Euro 2024: Spanyol Memang Kuat, tapi Gareth Southgate Tegaskan Inggris Tengah On Fire!

DORTMUND – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris, Gareth Southgate mengakui Spanyol adalah tim kuat yang bakal sulit dikalahkan di final Euro 2024. Meski begitu, Southgate menegaskan saat ini Inggris baru mengeluarkan versi terbaik mereka, jadi bisa dikatakan The Three Lions tengah on fire menyambut final Piala Eropa 2024 nanti.

Ya, secara mengejutkan Timnas Inggris berhasil menyegel tiket final Piala Eropa 2024. Hasil itu didapat setelah mereka membungkam Belanda 2-1 di semifinal yang berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Kamis (11/7/2024).

Di partai puncak Harry Kane dan kolega akan menghadapi lawan yang berat yakni Spanyol, yang sebelumnya menyikat Prancis 2-1 di semifinal. Tim asuhan Luis De La Fuente itu menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan sejak fase grup hingga semifinal.

Sementara Inggris tampil kurang meyakinkan sepanjang Piala Eropa 2024. Mereka hanya menang sekali di fase grup dan kemudian harus melewati babak perpanjangan waktu di babak 16 besar dan perempat final. Bahkan, mereka menunggu hingga menit 90 untuk bisa mengalahkan Belanda di semifinal.

Karena itu, Southgate menilai bahwa Spanyol memang tim terbaik saat ini di Piala Eropa 2024 dan bakal menjadi lawan sulit bagi timnya di final. Akan tetapi, dia juga punya kepercayaan diri tinggi kepada timnya karena mereka terus menunjukkan diri menjadi lebih baik di setiap pertandingan.