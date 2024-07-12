Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apakah Lamine Yamal Tetap Jadi Pesepakbola Top Dunia jika Dimandikan Cristiano Ronaldo?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:08 WIB
Apakah Lamine Yamal Tetap Jadi Pesepakbola Top Dunia jika Dimandikan Cristiano Ronaldo?
Pemain Timnas Spanyol Lamine Yamal menggila di usia 16 tahun. (Foto: REUTERS)
A
A
A

APAKAH Lamine Yamal tetap menjadi pesepakbola top dunia jika dimandikan Cristiano Ronaldo? Sosok Lamine Yamal menjadi sorotan di Euro 2024.

Baru berusia 16 tahun, Lamine Yamal sudah menjadi pemain andalan Timnas Spanyol. Ia selalu bermain dalam enam laga yang dijalani skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- di Euro 2024.

Lamine Yamal tampil luar biasa bersama Timnas Spanyol di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

(Lamine Yamal tampil luar biasa bersama Timnas Spanyol di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Dari enam pertandingan, Lamine Yamal bermain sebagai starter dalam lima di antaranya. Satu-satunya Lamine Yamal bermain sebagai cadangan ketika Spanyol menghadapi Albania di matchday pamungkas fase grup, atau ketika La Furia Roja sudah dipastikan lolos ke 16 besar.

Lewat enam laga yang dijalani, Lamine Yamal mengemas satu gol dan tiga assist. Gol yang dibuat termasuk krusial karena dicetak di babak semifinal saat Spanyol menang 2-1 atas Prancis.

Banyak yang mengaitkan kehebatan Lamine Yamal di atas karena pernah dimandikan Lionel Messi  16 tahun yang lalu. Sekadar diketahui, medio 2007 atau beberapa bulan setelah Lamine Yamal lahir, orangtuanya mengikuti undian garapan Unicef.

Saat itu, pemenang undian berkesempatan foto bareng dengan pemain Barcelona di Camp Nou. Singkat kata, orangtua Lamine Yamal yang memenangkan Undian dan berhak foto bareng dengan pemain Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634123/marselino-ferdinan-lakoni-debut-di-laga-as-trencin-vs-skalica-begini-statistiknya-svw.webp
Marselino Ferdinan Lakoni Debut di Laga AS Trencin vs Skalica, Begini Statistiknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/halus_fc_vs_asahan.jpg
Hasil Pro Futsal League: Asahan FC All Star vs Halus FC Imbang dalam Drama 8 Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement