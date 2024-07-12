Kisah Lamine Yamal Bocah Ajaib Barcelona yang Alergi Real Madrid, Rebut Trofi Ballon dOr Lebih Dulu ketimbang Kylian Mbappe?

KISAH Lamine Yamal bocah Ajaib Barcelona yang alergi Real Madrid akan diulas Okezone. Nama Lamine Yamal tengah menjadi sorotan atas aksinya di Euro 2024.

Baru berusia 16 tahun, Lamine Yamal sukses mengacak-acak pertahanan tim lawan yang dihuni bek-bek berpengalaman dunia. Salah satu aksi brilian Lamine Yamal tersaji saat Spanyol menang 2-1 atas Prancis di semifinal Euro 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024 dini hari WIB.

(Lamine Yamal mengaku takkan pernah gabung Real Madrid. (Foto: REUTERS)

Ia mencetak gol pembuka Spanyol secara brilian. Setelah melewati hadangan Adrian Rabiot, Lamine Yamal melepaskan sepakan placing dari luar kotak penalti yang tak dapat ditahan kiper Timnas Prancis, Mike Maignan.

Total dari enam penampilan di Euro 2024, Lamine Yamal mengoleksi satu gol dan tiga assist. Jangan heran atas aksi briiannya di Euro 2024, bakal ada banyak klub top Eropa yang berminat mendatangkan pencetak gol termuda di sepanjang gelaran Euro tersebut

Saat ini, kontrak Lamine Yamal bersama Barcelona tersisa hingga 30 Juni 2026. Dalam sebuah wawancara yang diunggah El Chiringuito TV baru-baru ini, Lamine Yamal ditanya “apakah saya tidak akan pernah membela Real Madrid?”

Secara lantang, Lamine Yamal mengatakan “iya” tanda takkan pernah membela Real Madrid yang notabene rival abadi Barcelona. Hal ini membuktikan Lamine Yamal alergi kepada Real Madrid dan mencintai betul Barcelona.