Respons Pelatih Timnas Spanyol soal Lamine Yamal yang Dikabarkan Tak Boleh Main Full di Final Euro 2024

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, angkat bicara soal Lamine Yamal yang dikabarkan tak diizinkan main full di final Euro 2024. Mantan pelatih Timnas Spanyol U-21 itu menegaskan tak pernah tahu tentang aturan kerja di Jerman sehingga akan memainkan Lamine Yamal sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, berbagai media termasuk The Mirror mengatakan, Lamine Yamal tak diizinkan main full di final Euro 2024 yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris di Olympiastadion Berlin, Jerman, Minggu 14 Juli 2024 pukul 21.00 waktu setempat atau Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

(Lamine Yamal kabarnya tak boleh main full di final Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Penyebabnya karena ada aturan yang dibuat otoritas setempat bahwa orang yang berusia di bawah 18 tahun dilarang bekerja melebihi pukul 20.00 waktu setempat. Namun, menurut laporan Cadena Cope, ada pengecualian bagi atlet yan berusia di bawah 18 tahun.

Bagi atlet, diizinkan bekerja sampai pukul 23.00 waktu setempat. Namun, pukul 23.00 yang dimaksud di sini adalah, si atlet harus sudah beres-beres alias bersiap pulang ke rumah atau penginapan, bukan baru kelar menyelesaikan pertandingan di jam tersebut.

Rencananya, final Euro 2024 digelar pukul 21.00 waktu setempat. Jika laga berjalan normal 90 menit, pertandingan diperkirakan kelar hampir menyentuh pukul 23.00 WIB.

Apakah Lamine Yamal takkan bermain full di laga Spanyol vs Inggris demi menghindari aturan di atas? Masih menurut Mirror, jika melanggar, Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) akan terkena denda sebesar 30 ribu euro atau setara Rp525 juta.