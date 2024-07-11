Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tren English or Spanish Viral Jelang Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024, Ada Hubungannya?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:00 WIB
Tren English or Spanish Viral Jelang Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024, Ada Hubungannya?
Tren English or Spanish viral di media sosial jelang final Euro 2024 antara Timnas Spanyol vs Timnas Inggris (Foto: UEFA)
A
A
A

TREN English or Spanish viral di media sosial TikTok jelang final Euro 2024 antara Timnas Spanyol vs Timnas Inggris. Lantas, apakah keduanya ada hubungan?

Dalam sepekan terakhir, tren English or Spanish merajai FYP (For Your Page) TikTok. Pengguna lalu bertanya-tanya apa sebetulnya tren tersebut.

Tren English or Spanish di TikTok (Foto: TikTok)

Dilansir dari Dexerto, Kamis (11/7/2024), tren tersebut diawali oleh pengguna TikTok Alfonso Pipon. Ia bertanya secara acak kepada orang-orang yang ditemui, apakah dia berbicara bahasa Spanyol atau Inggris.

Ketika si orang yang ditemui itu menjawab, Pipon akan dengan cepat merespons: ‘Yang menjawab duluan, gay.’ Tentu saja, perkataan itu hanya sebuah prank atau iseng belaka.

Dengan cepat tren ‘English or Spanish’ itu viral di media sosial TikTok. Apalagi, orang yang tidak tahu dan mendapat respons semacam itu, biasanya akan marah lalu mengejar si pembuat konten.

Terang saja, tidak ada hubungannya antara trend ‘English or Spanish’ tersebut dengan sepakbola. Hanya kebetulan final Euro 2024 akan mempertemukan Timnas Spanyol melawan Timnas Inggris.

Halaman:
1 2
      
