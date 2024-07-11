Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Tak Sabar Bela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |02:00 WIB
Jens Raven Tak Sabar Bela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
Jens Raven saat berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)
JENS Raven sangat bersemangat menjelang bela Timanas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-19 di Surabaya.

Nama Jens Raven tercantum dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Indra Sjafri untuk TC lanjutan Garuda Nusantara. Jens masuk bersama enam penyerang lainnya, salah satunya adalah Arkhan Kaka.

 

Pemain Dordrecht itu kini berpeluang besar untuk masuk skuad utama Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Namun, Jens harus menunjukkan performa terbaik dalam TC di Surabaya mendatang.

Sebab, Indra Sjafri hanya akan membawa 23 pemain sesuai dengan persyaratan turnamen. Jens pun mengaku sangat bersemangat menjelang latihan bersama Garuda Nusantara. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik jika berhasil menembus skuad utama.

"Saya datang hari ini, langsung ikut latihan sore,” kata Jens dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (10/7/2024).

“Saya berharap dapat bergabung dengan tim, dan memberikan kontribusi besar nanti saat di turnamen AFF,” tambahnya.

