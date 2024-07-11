Daftar Line Up Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Jude Bellingham Cs Siap Bongkar Pertahanan Rapat De Oranje

Para pemain Timnas Inggris jelang laga kontra Belanda di Semifinal Euro 2024 (Foto: Reuters)

DAFTAR line up Timnas Belanda vs Timnas Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Euro 2024.

Pertandingan berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024). Laga akan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Berbicara mengenai susunan pemain, De Oranje -julukan Timnas Belanda- turun dengan kekuatan penuh. Ronald Koeman memainkan skema 4-2-3-1 dengan Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake di barisan belakang.

Cody Gakpo dan Donyell Malen akan berada di sisi sayap untuk membantu suplai bola ke Memphis Depay di posisi ujung tombak. Serupa dengan Belanda, Inggris juga memainkan tim terbaik mereka.

Harry Kane, Phil Foden hingga Jude Bellingham siap menebar ancaman untuk Virgil van Dijk dan rekan rekan.