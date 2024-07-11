Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Jude Bellingham Cs Siap Bongkar Pertahanan Rapat De Oranje

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |01:21 WIB
Daftar Line Up Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Jude Bellingham Cs Siap Bongkar Pertahanan Rapat <i>De Oranje</i>
Para pemain Timnas Inggris jelang laga kontra Belanda di Semifinal Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Belanda vs Timnas Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Euro 2024.

Pertandingan berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024). Laga akan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Berbicara mengenai susunan pemain, De Oranje -julukan Timnas Belanda- turun dengan kekuatan penuh. Ronald Koeman memainkan skema 4-2-3-1 dengan Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake di barisan belakang.

Cody Gakpo dan Donyell Malen akan berada di sisi sayap untuk membantu suplai bola ke Memphis Depay di posisi ujung tombak. Serupa dengan Belanda, Inggris juga memainkan tim terbaik mereka.

Harry Kane, Phil Foden hingga Jude Bellingham siap menebar ancaman untuk Virgil van Dijk dan rekan rekan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633857/worldsbk-2025-spanish-round-nonton-di-vision-cab.webp
WorldSBK 2025 Spanish Round, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement