Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024

Berikut link live steraming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 (Foto: Vision+)

LINK live streaming Timnas Belanda vs Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Euro 2024.

Pertandingan Belanda vs Inggris akan digelar di Stadion Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024). Laga dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Jelang laga tersebut, striker Timnas Inggris, Harry Kane mengakui laga melawan Belanda akan sulit. Kane menyoroti sosok Virgil Van Dijk yang menjaga lini pertahanan skuad De Oranje.

Kane mengakui Van Dijk merupakan salah satu bek berpengalaman yang sangat kuat. Menurut Kane, pemain Liverpool itu akan menjadi tantangan besar bagi penyerang seperti dirinya.

BACA JUGA:

“Dia (Virgil Van Dijk) jelas bek yang sangat bagus; dia telah menjadi salah satu bek terbaik selama beberapa waktu,” kata Kane dikutip dari laman resmi Euro.

“Dia telah tampil konsisten selama bertahun-tahun. Selalu sulit menghadapi seseorang seperti dia, jadi ini akan menjadi pertarungan yang bagus, seperti banyak pertarungan lain di turnamen ini sejauh ini,” tambahnya.