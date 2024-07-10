Prediksi Skor Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024: Waktunya The Three Lions Berjaya?

Timnas Inggris berpotensi meledak saat bersua Belanda di semifinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI skor Timnas Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Timnas Belanda akan bersua Inggris di Westfalenstadion pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim datang ke pertandingan ini dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena tak ada satu pun personel Timnas Belanda maupun Inggris yang mengalami cedera ataupun terkena skoring.

(Xavi Simons, pemain andalan Timnas Belanda di Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Bek Timnas Inggris yang absen di perempatfinal karena menjalani skorsing, Marc Guehi, sudah tersedia kembali. Begitu juga dengan Luke Shaw yang sempat absen di empat laga awal The Three Lions -julukan Timnas Inggris- di Euro 2024.

Ia bermain selama 42 menit saat Timnas Inggris menang adu penalti atas Swiss di Perempatfinal. Bukan tak mungkin, fullback kiri Manchester United ini akan mentas sebagai starter di laga dini hari nanti.

Bicara rekor pertemuan, Belanda dan Inggris telah bertemu 22 kali. Hasilnya, Belanda unggul tipis dengan Catatan 7 menang, 9 imbang dan 6 kalah.

Pertemuan teranyar tersaji di semifinal UEFA Nations League 2018-2019. Saat itu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan menang 3-1 atas Timnas Inggris.