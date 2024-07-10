Jadwal Siaran Langsung Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di BVB Stadion Dortmund, Jerman, pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 02.00 WIB ini bisa disaksikan secara live di RCTI.

Ya, ajang Euro 2024 sudah memasuki babak semifinal. Satu tiket ke babak final pun sudah dipastikan menjadi milih Spanyol usai berhasil mengalahkan Prancis dengan skor tipis 2-1 semalam.

Kini, Inggris dan Belanda akan bersaing sengit untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke partai puncak Euro 2024. Tak ayal, laga semifinal Euro 2024 ini diyakini akan berjalan seru dan menarik.

Belanda sendiri memastikan lolos ke semifinal Euro 2024 usai menang comeback atas Turki dengan skor 2-1. Sementara Inggris, mereka harus bersaing sengit melawan Swiss hingga babak adu penalti karena skor 1-1 terus terjaga. Di babak adu penalti, Inggris pun menang dengan skor 5-3.

Jelang duel itu, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, mewaspadai betul ancaman Inggris. Tetapi, dia tetap yakin bisa meloloskan De Oranje -julukan Timnas Belanda- ke babak final.

“Ini (pertandingan lawan Inggris) akan menjadi malam yang luar biasa pada Rabu antara dua negara besar, malam yang bersejarah,” kata Koeman, dilansir dari Metro.

“Mereka punya pemain-pemain bagus, begitu juga kami. Kami berada di semifinal Euro, tidak ada yang menyangka hal itu. Jika semuanya berjalan baik, kami akan memainkan dua pertandingan lagi,” lanjutnya.