Pemain Timnas Spanyol Lamine Yamal Cetak Sejarah di Euro 2024, Tanda Jejaki Karier Sukses seperti Lionel Messi?

PEMAIN Timnas Spanyol, Lamine Yamal, cetak sejarah di Euro 2024. Akankah ini jadi tanda bahwa Yamal akan sukses jalani karier di dunia sepakbola seperti Lionel Messi?

Ya, Lamine Yamal kembali menunjukkan taringnya kala membela Timnas Spanyol di Euro 2024. Kali ini, dia memainkan peran penting dalam kesuksesan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- mengalahkan Prancis di babak semifinal.

Main di Allianz Arena, Jerman, pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB, Spanyol menang tipis 2-1. Mereka harus tertinggal lebih dahulu karena gol cepat yang dicetak Randal Kolo Muani pada menit kedelapan usai berhasil menerima umpan silang Kylian Mbappe.

Tetapi, Spanyol tak gentar. Mereka pun berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Ialah Lamine Yamal yang mencatatkan namanya di papan skor usai melepaskan tendangan melengkung yang melewati Mike Maignan.

Selang empat menit kemudian, Spanyol bahkan berbalik unggul. Gol kedua La Furia Roja dicetak oleh Dani Olmo.

Aksi ciamik Lamine Yamal semalam membuatnya mencetak sejarah di Euro 2024. Dilansir dari Sports Yahoo, Rabu (10/7/2024), Lamine Yamal menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Euro.

Yamal diketahui baru berusia 16 tahun saat ini. Alhasil, dia memecahkan rekor yang dipegang pemain Swiss, Johan Vonlathen, sejak 2004. Vonlathen berusia 18 tahun 141 hari saat mencetak gol ke gawang Prancis.

Gol Vonlathen terjadi hanya empat hari setelah pemain Inggris, Wayne Rooney, mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda di Euro. Yamal sendiri baru akan berusia 17 tahun pada 13 Juli 2024.

Bahkan sebelum golnya ke gawang Prancis semalam, Yamal telah memainkan peran kunci bagi Spanyol di sepanjang Euro 2024. Dia tampil di enam pertandingan Spanyol sejauh ini dan lima di antaranya menjadi starter.