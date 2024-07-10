Timnas Spanyol Juara Euro 2024, Lamine Yamal Sabet Trofi Ballon dOr 2024?

JIKA Timnas Spanyol juara Euro 2024, Lamine Yamal sabet trofi Ballon dOr 2024? Nama Lamine Yamal tengah menjadi sorotan di Euro 2024.

Baru berusia 16 tahun, winger kanan milik Barcelona ini berhasil mengacak bek-bek lawan yang secara pengalaman dan usia jauh lebih banyak dirinya. Meski belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena yang masih 16 tahun, Lamine Yamal menunjukan dirinya layak diperhitungkan.

(Lamine Yamal, man of the match laga Timnas Spanyol vs Prancis di semifinal Euro 2024. (Foto: UEFA)

Di Euro 2024, Lamine Yamal selalu turun dalam enam laga yang dijalani skuad La Furia Roja -julukan Spanyol. Dari enam pertandingan itu, lima di antaranya dilewati Lamine Yamal sebagai starter.

Kepercayaan yang diberikan pelatih Timnas Spanyol, Luis de le Fuente, dibayar tuntas Lamine Yamal. Ia tercatat mencetak satu gol dan tiga assist dari enam pertandingan tersebut!

Gol yang dibuat Lamine Yamal bahkan terhitung krusial. Dini hari tadi, Spanyol menghadapi Prancis di semifinal Euro 2024 yang dilangsungkan di Allianz Arena, Munich, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Spanyol tertinggal 0-1 lebih dulu lewat Randal Kolo Muani di menit kedelapan. Lamine Yamal pun muncul sebagai pahlawan Spanyol. Sepakannya dari luar kotak penalti di menit 21 meluncur mulus ke gawang Prancis kawalan Mike Maignan.