Duel Les Bleus vs The Red Devils Rebut Tiket Perempat Final di UEFA EURO 2024, Saksikan Keseruan Pertandingannya Sore Ini Pukul 16.00 WIB di iNews

SORE ini di iNews duel Prancis dengan Belgia di babak 16 besar UEFA EURO 2024 digelar di Dusseldorf Arena. Kedua tim telah menunjukkan performa luar biasa di babak penyisihan, dan di pertandingan kali ini kedua negara akan memperebutkan tiket menuju perempat final.

Prancis merupakan Runner-up Group D, dimana pada pertandingan sebelumnya Les Bleus memulai kemenangan dengan skor 1-0 saat berhadapan dengan Austria lewat gol bunuh diri. Di laga kedua, Prancis dilawan imbang 0-0 saat melawan De Oranje.

Berlanjut fase grup ditutup saat Prancis melawan Polandia dengan hasil seri 1-1 lewat gol Kylian Mbappe. Setali tiga uang, Belgia meraih empat poin dari tiga pertandingan.

Skor 0-1 saat melawan Slovakia, kemudian di laga kedua menang 2-0 saat berhadapan dengan Rumania dan hasil seri tanpa gol saat pertemuan dengan Ukraina. Pertemuan Prancis dan Belgia merupakan pertemuan ke-6 kalinya.

Kedua negara ini terakhir kali bertemu pada UEFA Nations League di Oktober 2021 lalu dengan kemenangan Prancis 3-2. Tak hanya itu, Pertandingan di Düsseldorf Arena menjadi duel antara dua pelatih hebat, Didier Deschamps dari Prancis dan Domenico Tedesco dari Belgia.