HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024: Cristiano Ronaldo Jadi Cadangan Goncalo Ramos?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |11:38 WIB
Prediksi Line Up Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024: Cristiano Ronaldo Jadi Cadangan Goncalo Ramos?
Cristiano Ronaldo diprediksi jadi andalan Portugal saat menghadapi Prancis. (Foto: REUTERS)
PREDIKSI line up Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Portugal akan bersua Prancis di Perempatfinal Euro 2024 yang dilangsungkan di Volksparkstadion, Sabtu 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Kemenangan praktis dibidik kedua tim demi menjaga peluang menjadi kampiun Euro 2024. Sayangnya dalam misi memenangkan pertandingan, Les Bleus -julukan Prancis- kehilangan sang gelandang andalan, Adrian Rabiot, yang terkena akumulasi kartu kuning.

Kylian Mbappe masih jadi andalan di lini depan Timnas Prancis. (Foto: REUTERS)

Kylian Mbappe masih jadi andalan di lini depan Timnas Prancis. (Foto: REUTERS)

Kehilangan Rabiot membuat pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps disinyalir mengubah formasi andalannya dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Mike Maignan.

Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba dan Theo Hernandez. Untuk tiga gelandang sejajar ada Aurelien Tchouameni, NGolo Kante, Eduardo Camavinga. Bisa dibilang, Deschamps menurunkan tiga Gelandang petarung sekaligus untuk mematikan kreativitas pemain Timnas Portugal, Bruno Fernandes dan Bernardo Silva.

Di posisi playmaker ada Antoine Griezmann yang mendukung duet penyerang Marcus Thuram dan kapten Kylian Mbappe. Bagaimana dnegan Timnas Portugal?

Pelatih Timnas Portugal Roberto Martinez masih akan mengandalkan formasi andalannya, 4-2-3-1. Meski belum mencetak gol dalam empat laga, Cristiano Ronaldo diprediksi tetap berdiri sebagai penyerang utama, mengalahkan dua penyerang Portugal lainnya, Diogo Jota dan Goncalo Ramos.

