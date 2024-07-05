Kenapa Cristiano Ronaldo Selalu Tidur Sebanyak 5 Kali Sehari? Ini Alasannya

KENAPA Cristiano Ronaldo selalu tidur sebanyak 5 kali sehari? Ternyata ini alasannya. Bukan rahasia umum Cristiano Ronaldo adalah pemain dengan kebugaran fisik yang sangat baik. Di usianya yang sudah menginjak 39 tahun, kapten Timnas Portugal itu masih mampu tampil prima selama 90 menit di setiap pertandingan.

Baik di level klub maupun tim nasional, penampilannya pun sangat apik. Meski tak dapat dipungkiri pada Euro 2024 ini, CR7 tengah dalam performa yang kurang baik. Ia belum mencetak gol dari empat pertandingan. Namun, soal kebugaran, sang bintang tetap prima.

(Cristiano Ronaldo masih prima di usia 39 tahun. (Foto: REUTERS)

Salah satu rahasia keberhasilan Ronaldo menjaga kebugaran tubuhnya agar tetap prima adalah lewat pola tidurnya. Pemain Al Nassr itu tidak terbiasa mengikuti cara tidur orang normal, yakni 8 jam sehari tiap malam.

Akan tetapi, sang peman justru tidur sebanyak 5 hingga enam kali sehari dengan durasi 90 menit untuk satu kali tidur. Metode ini didapatkan Cristiano Ronaldo saat ia bekerja sama dengan pelatih tidur bernama Nick Littlehales ketika ia masih berseragam Real Madrid. Peraih lima trofi Ballon dOr itu biasanya akan tidur dengan posisi meringkuk seperti janin lima kali dalam sehari.

Ketika malam, CR7 biasanya akan bersantai bersama teman dan keluarga setelah makan malam dan berenang pada jam 10 malam. Setelah itu, ia akan tidur hingga tengah malam dan terbangun.

Setelah sekitar pukul 03.00 dini hari, Cristiano Ronaldo akan kembali tidur selama 90 menit sebelum akhirnya bersiap menjalani hari. Dokter tidur Cristiano Ronaldo, Nick Littlehales menyebut metode ini jauh lebih baik dari pada tidur 8 jam sehari bagi seorang atlet untuk mempercepat pemulihan fisiknya.