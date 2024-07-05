Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Cristiano Ronaldo Selalu Tidur Sebanyak 5 Kali Sehari? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |10:06 WIB
Kenapa Cristiano Ronaldo Selalu Tidur Sebanyak 5 Kali Sehari? Ini Alasannya
Cristiano Ronaldo tidur lima kali dalam sehari. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KENAPA Cristiano Ronaldo selalu tidur sebanyak 5 kali sehari? Ternyata ini alasannya. Bukan rahasia umum Cristiano Ronaldo adalah pemain dengan kebugaran fisik yang sangat baik. Di usianya yang sudah menginjak 39 tahun, kapten Timnas Portugal itu masih mampu tampil prima selama 90 menit di setiap pertandingan.

Baik di level klub maupun tim nasional, penampilannya pun sangat apik. Meski tak dapat dipungkiri pada Euro 2024 ini, CR7 tengah dalam performa yang kurang baik. Ia belum mencetak gol dari empat pertandingan. Namun, soal kebugaran, sang bintang tetap prima.

Cristiano Ronaldo masih prima di usia 39 tahun. (Foto: REUTERS)

(Cristiano Ronaldo masih prima di usia 39 tahun. (Foto: REUTERS)

Salah satu rahasia keberhasilan Ronaldo menjaga kebugaran tubuhnya agar tetap prima adalah lewat pola tidurnya. Pemain Al Nassr itu tidak terbiasa mengikuti cara tidur orang normal, yakni 8 jam sehari tiap malam.

Akan tetapi, sang peman justru tidur sebanyak 5 hingga enam kali sehari dengan durasi 90 menit untuk satu kali tidur. Metode ini didapatkan Cristiano Ronaldo saat ia bekerja sama dengan pelatih tidur bernama Nick Littlehales ketika ia masih berseragam Real Madrid. Peraih lima trofi Ballon dOr itu biasanya akan tidur dengan posisi meringkuk seperti janin lima kali dalam sehari.

Ketika malam, CR7 biasanya akan bersantai bersama teman dan keluarga setelah makan malam dan berenang pada jam 10 malam. Setelah itu, ia akan tidur hingga tengah malam dan terbangun.

Setelah sekitar pukul 03.00 dini hari, Cristiano Ronaldo akan kembali tidur selama 90 menit sebelum akhirnya bersiap menjalani hari. Dokter tidur Cristiano Ronaldo, Nick Littlehales menyebut metode ini jauh lebih baik dari pada tidur 8 jam sehari bagi seorang atlet untuk mempercepat pemulihan fisiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/black_steel_vs_pangsuma.jpg
Hasil Pro Futsal League: Super Sengit! Black Steel FC Papua Diimbangi Pangsuma Kalbar 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement