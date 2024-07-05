Edo Febriansah Tak Gentar Bersaing dengan Pemain Diaspora di Sisi Kiri Timnas Indonesia

Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@edofebriansahh)

JAKARTA – Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain-pemain diaspora di sisi kiri Timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Calvin Verdonk, hingga Shayne Pattynama. Ia akan belajar dan bekerja keras demi menarik perhatian Shin Tae-yong.

Bek Persib Bandung itu punya target lain setelah berhasil membawa timnya juara Liga 1 2023-2024. Edo ingin mencuri perhatian Shin agar dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia.

Pemain asal Kediri itu sempat tersisih dari skuad Garuda. Sebab, namanya tidak masuk dalam skuad besutan Shin di matchday kelima dan keenam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Juni lalu.

Edo mengatakan pastinya sangat ingin dapat kembali membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia nilai prestasi tertinggi seorang pesepakbola profesional adalah berkontribusi untuk negaranya.

"Yang pasti siapa pemain yang enggak mau main di timnas," kata Edo di Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Pesepakbola berusia 26 tahun itu tidak masalah dengan persaingan dalam skuad Timnas Indonesia yang cukup ketat. Ia akan berusaha membayar kepercayaan tim pelatih jika kembali mendapat kesempatan membela Tim Merah Putih.