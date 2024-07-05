Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Edo Febriansah Tak Gentar Bersaing dengan Pemain Diaspora di Sisi Kiri Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |09:58 WIB
Edo Febriansah Tak Gentar Bersaing dengan Pemain Diaspora di Sisi Kiri Timnas Indonesia
Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@edofebriansahh)
A
A
A

JAKARTA – Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain-pemain diaspora di sisi kiri Timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Calvin Verdonk, hingga Shayne Pattynama. Ia akan belajar dan bekerja keras demi menarik perhatian Shin Tae-yong.

Bek Persib Bandung itu punya target lain setelah berhasil membawa timnya juara Liga 1 2023-2024. Edo ingin mencuri perhatian Shin agar dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia.

Susunan pemain Timnas Indonesia

Pemain asal Kediri itu sempat tersisih dari skuad Garuda. Sebab, namanya tidak masuk dalam skuad besutan Shin di matchday kelima dan keenam putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Juni lalu.

Edo mengatakan pastinya sangat ingin dapat kembali membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia nilai prestasi tertinggi seorang pesepakbola profesional adalah berkontribusi untuk negaranya.

"Yang pasti siapa pemain yang enggak mau main di timnas," kata Edo di Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Pesepakbola berusia 26 tahun itu tidak masalah dengan persaingan dalam skuad Timnas Indonesia yang cukup ketat. Ia akan berusaha membayar kepercayaan tim pelatih jika kembali mendapat kesempatan membela Tim Merah Putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176341/timnas_indonesia_vs_timnas_irak-wDP5_large.jpg
Reaksi Graham Arnold Usai Bawa Irak Menang hingga Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176334/elkan_baggott_membagikan_momen_berada_di_amerika_serikat_setelah_timnas_indonesia_dipastikan_gagal_lolos_piala_dunia_2026_elkanbaggott-J7Q0_large.jpg
Apa Reaksi Elkan Baggott Setelah Timnas Indonesia Resmi Gagal Lolos Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176330/timnas_indonesia_bisa_main_pada_10_18_november_2025_pssi-IA83_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Main pada 10-18 November 2025, Lawan Siapa dan Patrick Kluivert Masih Memimpin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Balik ke Honda di MotoGP 2027? Disebut Duet dengan Pedro Acosta!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement