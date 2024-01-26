Jadi Cadangan di Timnas Indonesia, Marc Klok dan Edo Febriansah Terancam Tersingkir dari Skuad Persib Bandung!

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengancam Edo Febriansah dan Marc Klok yang jarang mendapat menit bermain di Timnas Indonesia selama Piala Asia 2023. Sebab, ia yakin keduanya dalam kondisi yang tidak bagus saat ini.

Klok hanya mendapatkan satu kali kesempatan bermain dengan waktu 15 menit dari total tiga pertandingan yang telah dilalui. Sementara itu, Edo belum sama sekali mendapat jatah menit bermain.

“Bagi saya itu tidak bagus karena mereka memerlukan pertandingan untuk dalam kondisi fit. Meski selalu melakukan latihan dan berlari, tapi itu tentu saja berbeda dengan di pertandingan,” kata Hodak di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Dengan alasan itu, sang pelatih belum bisa memastikan keduanya mendapatkan kepercayaan bermain dari Persib saat tugas negara selesai nanti. Liga 1 2023-2024 sendiri segera bergulir lagi pada awal Februari.

“Selalu kebugaran di pertandingan itu menjadi masalah, tapi saat mereka tiba baru kami bisa tahu apakah mereka bisa bermain atau tidak di laga pertama (lawan Persis Solo, 4 Februari 2024),” tegas Hodak.

Hodak berencana akan melakukan pembicaraan lebih dulu dengan kedua pemainnya itu. Lalu, ia akan melihat kondisi Klok dan Edo.