HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini, Rabu 3 Juli 2024: Ada Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 hingga Thailand U-16 vs Australia U-16

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:13 WIB
Jadwal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini, Rabu 3 Juli 2024: Ada Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 hingga Thailand U-16 vs Australia U-16
Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Vietnam U-16 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Piala AFF U-16 2024 hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan perebutan peringkat ketiga dan partai final akan berlangsung hari ini, Rabu (3/7/2024).

Partai puncak akan mempertemukan Timnas Thailand U-16 vs Australia U-16. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Manaha, Surakarta pada pukul 19.30 WIB.

 

Thailand U-16 melaju ke final usai menang tipis 2-1 atas Vietnam U-16. Sementara Australia U-16 memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan Timnas Indonesia U-16 5-3.

Dengan demikian, Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Vietnam pada laga perebutan tempat ketiga. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta pada pukul 15.00 WIB.

Skuad Garuda Asia diminta kembali menunjukkan permainan terbaiknya di laga nanti. Zahaby Gholy dan rekan-rekan diharapkan tidak terbebani kekalahan dari Australia U-16 di babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
