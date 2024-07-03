Kalah 3-5 dari Australia U-16, Nova Arianto Puji Mental Timnas Indonesia U-16

NOVA Arianto memuji setinggi langit mental para pemain Timnas Indonesia U-16. Meski kalah dari Australia U-16, Nova mengatakan Garuda Muda sudah menunjukkan mentalitas luar biasa di lapangan.

Timnas Indonesia U-16 dikalahkan Australia U-16 3-5 di babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Laga tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (1/7/2024) malam WIB.

Garuda Muda mencetak tiga gol lewat Zahaby Gholy (3', 45'), dan Josh Holong (90+1'). Sementara, Australia U-16 mengunci kemenangan lewat lima gol yang dicatatkan Tatu (23', 66'), MacNicol (45+2'), serta Didulica (70', 86').

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-16 gagal ke final. Meski demikian, mereka tetap berkesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga Piala AFF U-16 2024.

BACA JUGA:

Usai pertandingan, Nova mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Eks pemain Persib Bandung itu kagum dengan mentalitas pemainnya yang tetap berjuang meski harus bermain dengan 10 orang.

"Kami tetap apresiasi kerja keras dan perjuangan pemain pada laga ini. Walaupun bermain dengan 10 pemain, tapi bisa bermain dengan baik. Mental pemain luar biasa," kata Nova dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (2/7/2024).