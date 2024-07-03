Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah 3-5 dari Australia U-16, Nova Arianto Puji Mental Timnas Indonesia U-16

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |05:43 WIB
Kalah 3-5 dari Australia U-16, Nova Arianto Puji Mental Timnas Indonesia U-16
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto (Foto: PSSI)
A
A
A

NOVA Arianto memuji setinggi langit mental para pemain Timnas Indonesia U-16. Meski kalah dari Australia U-16, Nova mengatakan Garuda Muda sudah menunjukkan mentalitas luar biasa di lapangan.

Timnas Indonesia U-16 dikalahkan Australia U-16 3-5 di babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Laga tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (1/7/2024) malam WIB.

Garuda Muda mencetak tiga gol lewat Zahaby Gholy (3', 45'), dan Josh Holong (90+1'). Sementara, Australia U-16 mengunci kemenangan lewat lima gol yang dicatatkan Tatu (23', 66'), MacNicol (45+2'), serta Didulica (70', 86').

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-16 gagal ke final. Meski demikian, mereka tetap berkesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga Piala AFF U-16 2024.

 BACA JUGA:

Usai pertandingan, Nova mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Eks pemain Persib Bandung itu kagum dengan mentalitas pemainnya yang tetap berjuang meski harus bermain dengan 10 orang.

"Kami tetap apresiasi kerja keras dan perjuangan pemain pada laga ini. Walaupun bermain dengan 10 pemain, tapi bisa bermain dengan baik. Mental pemain luar biasa," kata Nova dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (2/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630773/laga-italia-vs-israel-terancam-batal-digelar-imbas-aksi-bela-warga-gaza-bvf.webp
Laga Italia vs Israel Terancam Batal Digelar, Imbas Aksi Bela Warga Gaza
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/marc_marquez_mengunci_gelar_juara_dunia_di_motegi.jpg
Bos Ducati Prediksi Marc Marquez Rajai MotoGP hingga 7 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement