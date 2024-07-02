Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16: Nova Arianto Berniat Lakukan Rotasi Pemain

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto akan memberikan kesempatan kepada anak buahnya yang masih minim menit bermain di Piala AFF U-16 2024. Untuk itu, Nova Arianto berniat untuk melakukan rotasi pemain saat Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 di laga perebutan peringkat ketiga.

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 itu rencananya akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2024) pukul 15.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U-16 dan Vietnam U-16 untuk mengamankan tempat ketiga di Piala AFF U-16 2024.

Skuad Garuda Asia terpaksa bermain di perebutan tempat ketiga setelah takluk 3-5 dari Australia U-16 di babak semifinal. Sedangkan Vietnam U-16 menelan kekalahan pahit dari Thailand U-16 dengan skor 1-2.

Menjelang laga tersebut, Nova mengatakan bahwa masa pemulihan yang terbatas akan menjadi tantangannya. Namun dia tidak terlalu khawatir karena akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Vietnam U-16.

“Pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari setelah itu main lagi, tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain.Dan mungkin kita akan rotasi,” kata Nova usai laga kontra Australia U-16, dikutip Selasa (2/7/2024).

Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga. Tapi, Nova menyampaikan bahwa tujuan utamanya sejak awal di Piala AFF U-16 ini memang mencari pemain-pemain terbaik untuk nantinya berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.