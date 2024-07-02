Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16: Nova Arianto Berniat Lakukan Rotasi Pemain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:37 WIB
Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16: Nova Arianto Berniat Lakukan Rotasi Pemain
Timnas Indonesia U-16 kalah dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto akan memberikan kesempatan kepada anak buahnya yang masih minim menit bermain di Piala AFF U-16 2024. Untuk itu, Nova Arianto berniat untuk melakukan rotasi pemain saat Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 di laga perebutan peringkat ketiga.

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 itu rencananya akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2024) pukul 15.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U-16 dan Vietnam U-16 untuk mengamankan tempat ketiga di Piala AFF U-16 2024.

Skuad Garuda Asia terpaksa bermain di perebutan tempat ketiga setelah takluk 3-5 dari Australia U-16 di babak semifinal. Sedangkan Vietnam U-16 menelan kekalahan pahit dari Thailand U-16 dengan skor 1-2.

Menjelang laga tersebut, Nova mengatakan bahwa masa pemulihan yang terbatas akan menjadi tantangannya. Namun dia tidak terlalu khawatir karena akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Vietnam U-16.

Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U-16

“Pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari setelah itu main lagi, tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain.Dan mungkin kita akan rotasi,” kata Nova usai laga kontra Australia U-16, dikutip Selasa (2/7/2024).

Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga. Tapi, Nova menyampaikan bahwa tujuan utamanya sejak awal di Piala AFF U-16 ini memang mencari pemain-pemain terbaik untuk nantinya berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/50/1630805/kisah-juan-carlos-gomez-black-panther-dari-kuba-yang-jadi-raja-tinju-jerman-ore.webp
Kisah Juan Carlos Gomez, Black Panther dari Kuba yang Jadi Raja Tinju Jerman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pbs_world_championship.jpg
Turnamen Biliar Dunia Terbesar Digelar di Bali! Saksikan PBS World Championship Series Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement