HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Tanggapan Santai Nova Arianto soal Selebrasi Provokatif Pemain Australia U-16 Usai Kalahkan Timnas Indonesia U-16

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |20:44 WIB
Timnas Australia U-16 ke final Piala AFF U-16 2024 usai kalahkan Timnas Indonesia U-16 di semifinal. (Foto: Instagram/footballaus)
Timnas Australia U-16 ke final Piala AFF U-16 2024 usai kalahkan Timnas Indonesia U-16 di semifinal. (Foto: Instagram/footballaus)
A
A
A

SOLO – Pemain Tim Nasional (Timnas) Australia U-16 terlihat melakukan selebrasi provakatif tiap kali mencetak gol saat mengalahkan Timnas Indonesia U-16. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto merasa hal itu normal di sepakbola dan tak perlu dipermasalahkan.

Timnas Indonesia U-16 harus menelan kekalahan 3-5 dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB.

Terlepas dari hasil kekalahan itu, selebrasi yang dilakukan para pencetak gol Australia U-16 menjadi sorotan. Tak sedikit juga yang menilai kalau mereka terlalu berlebihan.

Pasalnya, tiap kali mencetak gol, para pemain Australia U-16 selalu merayakannya dengan berselebrasi di hadapan suporter Indonesia. Hal itu seperti memprovokasi suporter yang ada di tribun.

Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U-16

Kendati demikian, Nova menilai kalau itu semua adalah hal yang normal. Eks Persib Bandung ini menilai kalau anak asuhnya juga pasti akan melakukan selebrasi ketika mencetak gol.

“Ini sekali lagi menurut saya hal yang normal,” kata Nova seusai pertandingan kontra Australia U-16, dikutip Selasa (2/7/2024).

Halaman:
1 2
      
