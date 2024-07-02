5 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Eropa Ini Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026

5 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Eropa Ini Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Jepang yang berkarir di Eropa ini wajib diwaspadai Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, pemain-pemain ini berpotensi akan menyusahkan skuad garuda nantinya.

Seperti diketahui, Indonesia kembali akan bertemu dengan Jepang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua belah tim pada tahun ini setelah keduanya sempat saling berhadapan di Piala Asia 2023 bulan Januari lalu.

Pada ajang ini, kedua tim telah semakin meningkatkan kemampuannya. Timnas Indonesia sendiri memiliki tambahan amunisi yang tidak ikut serta melawan Samurai Biru - julukan Timnas Jepang di Piala Asia 2023 lalu.

Sebut saja Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, serta Calvin Verdonk. Namun meski mendapat tambahan kekuatan, skuad garuda tetap harus waspada. Sebab, Timnas Jepang adalah raksasa Asia yang memiliki banyak pemain yang berkarir di klub top Eropa.

Berikut 5 pemain Timnas Jepang yang berkarir di Eropa ini wajib diwaspadai Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Ayase Ueda





Pemain pertama yang wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia adalah bomber mereka Ayase Ueda. Striker tajam berusia 25 tahun milik klub Eredivisie, Feyenoord ini memiliki naluri mencetak gol yang sangat mengerikan.

Pada pertemuan terakhir menghadapi Indonesia, Ayase Ueda menjadi aktor kemenangan Samurai Biru berkat dua golnya. Di babak kedua kualifikasi, Ueda bahkan berhasil mencetak 6 gol yang membuatnya kini berada di posisi kedua daftar top skor Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.