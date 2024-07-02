Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pemain Timnas Portugal yang Ketakutan saat Tahu Hadapi Prancis di Perempatfinal Euro 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:48 WIB
Reaksi Pemain Timnas Portugal yang Ketakutan saat Tahu Hadapi Prancis di Perempatfinal Euro 2024
Reaksi pemain Timnas Portugal yang ketakutan saat tahu bakal menghadapi Prancis di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

REAKSI pemain Timnas Portugal yang ketakutan saat tahu bakal menghadapi Prancis di Perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Sebelum menghadapi Slovenia di 16 besar Euro 2024 dini hari tadi, para pemain Timnas Portugal menyaksikan laga Prancis vs Belgia dari layar besar yang ada di atas Waldstadion, Frankfurt, Jerman.

Joao Felix dan kawan-kawan menyaksikan laga Prancis vs Belgia sambil bersiap sebelum menjalani laga kontra Slovenia. Tak heran skuad asuhan Roberto Martinez begitu khidmat menyaksikan laga Prancis vs Belgia, mengingat tim Pemenang bakal bertemu mereka di Perempatfinal Euro 2024 (jika Portugal menang atas Slovenia, sesuatu yang akhirnya benar terealisasi).

Reaksi Vitinha saat Prancis membobol gawang Belgia. (Foto: TikTok/@optussport)

(Reaksi Pedro Neto saat Prancis membobol gawang Belgia. (Foto: TikTok/@optussport)

Sampai akhirnya, Prancis mencetak gol kemenangan di menit 85 setelah tendangan Randal Kono Muani berubah arah usai membentur bek Timnas Belgia, Jan Vertonghen. Ketika bola tersebut masuk ke gawang, sejumlah pemain Timnas Portugal seperti Pedro Neto dan Joao Felix mengeluarkan reaksi tidak suka.

Hal itu seakan menandakan mereka tak suka bertemu Prancis yang notabene salah satu kandidat juara Euro 2024. Dari sekian pemain Timnas Portugal di Euro 2024, Vitinha jadi yang paling paham kekuatan Timnas Prancis.

Sebab, ia saat ini bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG) yang merupakan klub raksasa asal Prancis. PSG pun menyumbangkan banyak pemain untuk Timnas Prancis di Euro 2024, yakni Warren Zaire-Emery , Ousmane Dembele, Kono Muani hingga kapten tim, Kylian Mbappe.

Singkat kata, Portugal akhirnya menyusul Prancis ke Perempatfinal Euro 2024. Kepastian itu didapat setelah menang adu penalti 3-0 atas Slovenia di babak 16 besar Euro 2024.

