HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Suporter Timnas Belgia di Laga Kontra Prancis pada 16 Besar Euro 2024: Menggebu-gebu Sebelum Pertandingan, Panas Usai Kalah

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:44 WIB
Aksi Suporter Timnas Belgia di Laga Kontra Prancis pada 16 Besar Euro 2024: Menggebu-gebu Sebelum Pertandingan, Panas Usai Kalah
Fans Timnas Belgia di Euro 2024. (Foto: Instagram/@belgianreddevils_
A
A
A

KEHADIRAN suporter Timnas Belgia di laga kontra Timnas Prancis pada 16 besar Euro 2024 curi perhatian. Pada fans Timnas Belgia ini terlihat menggebu-gebu sebelum pertandingan hingga me-roasting suporter lawan. Tetapi, usai laga karena kalah, fans Belgia menjadi panas.

Dilansir dari The Sun, Selasa (2/7/2024), ribuan penggemar Belgia hadir di Stadion Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman, pada Senin 1 Juli 2024 malam WIB untuk menyaksikan Kevin De Bruyne cs menghadai Timnas Prancis pada babak 16 besar Euro 2024. Mereka tampak begitu bersemangat untuk memberi dukungan kepada Timnas Belgia.

Fans Timnas Belgia

Para fans Belgia terlihat menari. Fans di taman Dusseldorf yang berada dekat stadion bergoyang dan bersuka ria menjelang kickoff. Mereka juga dikabarkan melakukan roasting kepada suporter Timnas Prancis.

Fans Belgia dikabarkan mengejek suporter Prancis saat tengah menikmati minuman di bagian luar bar. Jumlah suporter Belgia memang jauh lebih banyak dibandingkan Prancis.

Banyaknya kehadiran fans Belgia sangatlah wajar. Sebab, negara itu berbatasan langsung di bagian barat Jerman. Jadi, para suporter bisa dengan mudah bepergian ke Jerman untuk menyaksikan Euro 2024.

Halaman:
1 2
      
