Breaking News: Maarten Paes Masuk MLS All-Star 2024, Satu Tim dengan Lionel Messi!

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, masuk Major League Soccer (MLS) All-Star 2024. Ia masuk bersama 29 pemain lain yang dipersiapkan menghadapi para pemain terbaik dari Liga Meksiko.

Sebanyak 30 nama pemain yang masuk ke MLS All-Star 2024 dipilih berdasarkan tiga kategori. Pertama, mereka masuk berdasarkan voting yang dilakukan.

(Lionel Messi masuk MLS All-Star 2024. (Foto: REUTERS)

Orang yang berhak memberikan voting adalah fans, media dan juga pemain. Tercatat ada 12 pemain yang terpilih berdasarkan kategori di atas. Kemudian, ada 16 pemain yang terpilih berdasarkan pilihan pelatih MLS All-Star 2024, yakni Wilfried Nancy.

Sementara itu, dua slot tersisa dipilih oleh komisaris MLS, Don Garber. Hasilnya, Maarten Paes masuk skuad MLS All-Star 2024 berdasarkan pilihan oleh fans, media dan juga pemain.

Selain Maarten Paes, 11 pemain lain yang dipilh oleh fans adalah Jordi Alba, Luciano Costa, Cristian Arango, Christian Benteke, Sergio Busquets, Justen Glad, Aaron Herrera, Lionel Messi, Riqui Puiq, Miles Robinson dan Luis Suarez.

Sementara itu, dua pemain yang dipilih komisioner MLS adalah Hector Herrera dan Darlington Nagbe. Enam belas sisanya dipilih oleg Wilfried Nancy.