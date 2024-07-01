Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbandingan Nasib Apes Maarten Paes dengan Pencetak Gol Tercepat Euro 2024 Terkait Masalah Sidang CAS

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:53 WIB
Perbandingan Nasib Apes Maarten Paes dengan Pencetak Gol Tercepat Euro 2024 Terkait Masalah Sidang CAS
Pemain Indonesia, Maarten Paes. (Foto: Reuters)
A
A
A

PERBANDINGAN nasib apes Maarten Paes dengan pencetak gol tercepat di EURO 2024 terkait masalah sidang CAS menarik untuk diulas. Sebab, nasib keduanya sangat berbanding terbalik yang membuat pecinta sepakbola tanah air menjadi khawatir.

Seperti diketahui, proses perpindahan federasi pemain naturalisasi Indonesia, Maarten Paes masih jauh dari kata jelas. Hal inilah yang membuat penjaga gawang FC Dallas ini tak kunjung bisa bermain untuk Timnas Indonesia meski telah resmi menjadi WNI pada April 2024 lalu.

Perpindahan federasi Paes dari KNVB Belanda menjadi PSSI masih terhalang statuta FIFA yang menyebut jika pemain tidak bisa berpindah federasi jika dirinya sudah bermain bersama tim nasional negara sebelumnya saat usianya sudah diatas 21 tahun.

Yang jadi masalah, Maarten Paes tercatat pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 disaat usianya sudah 22 tahun. Hal ini yang masih menjadi penghalang yang membuat kasusnya harus dibawa ke sidang badan arbitrase olahraga internasional (Sidang CAS).

Hal serupa sejatinya pernah terjadi banyak pemain di seluruh dunia. Salah satunya adalah pemain yang baru saja mencetak rekor ol tercepat di EURO 2024, Nedim Bajrami.

Maarten Paes

Pemain Timnas Albania ini sejatinya lahir dan besar di Swiss. Ia juga tercatat membela tim nasional Swiss di berbagai kelompok usia. Bahkan, ia juga pernah membela Timnas Swiss U21 saat usianya telah di atas 21 tahun, persis seperti kasus Maarten Paes.

Karena hal tersebut, Nedim Bajrami dan federasi sepakbola Albania akhirnya membawa masalah tersebut ke Sidang CAS. Mereka secara resmi mengajukan banding ke CAS pada 23 Juni 2021 untuk meninjau keputusan FIFA sehingga pemain Sassuolo itu dapat membela Timnas Albania.

Halaman:
1 2
      
