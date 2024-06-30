Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Dallas vs Cincinnati di MLS 2024: Maarten Paes dkk Kalah Tipis 0-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |10:12 WIB
Hasil FC Dallas vs Cincinnati di MLS 2024: Maarten Paes dkk Kalah Tipis 0-1
FC Dallas kalah 0-1 dari Cincinnati pada laga lanjutan MLS 2024
A
A
A

FC DALLAS menghadapi Cincinnati pada laga lanjutan MLS 2024. Pertandingan kedua tim berlangsung di Toyota Stadium, Minggu (30/6/2024) pagi WIB.

Sayangnya, FC Dallas mendapat hasil buruk di laga kali ini. Maarten Paes dan rekan-rekan kalah dengan skor tipis 0-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Maarten Paes bermain penuh dalam laga FC Dallas versus Cincinnati. Dalam laga tersebut, Maarten kebobolan satu gol sehingga FC Dallas kalah dari Cincinnati 0-1 dalam lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2024.

Pertandingan tersebut berlangsung di Toyota Stadium, Frisco, Amerika Serikat pada Minggu (30/6/2024) pagi WIB. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh pemain Cincinnati Luca Orellano (47’).

Pada awal babak pertama, FC Dallas yang bertindak sebagai tuan rumah langsung melancarkan serangan masif ke pertahanan Cincinnati. Namun, Bernard Kamungo dan kolega sulit menemukan celah kelemahan pertahanan Cincinnati.

Sedangkan, Cincinnati masih bersabar untuk mencari momentum serangan balik. Tim besutan Pat Noonan itu terpantau bermain solid di lini pertahanan. Meski begitu, babak pertama akhirnya selesai tanpa terciptanya gol.

