HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024: Timnas Prancis vs Portugal Bentrok di 8 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:08 WIB
Daftar 6 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024: Timnas Prancis vs Portugal Bentrok di 8 Besar!
Berikut daftar 6 negara yang lolos perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAFTAR 6 negara yang lolos perempatfinal Euro 2024 sudah diketahui. Timnas Prancis dan Timnas Portugal menjadi dua tim terbaru yang menyegel tempat di babak 8 besar.

Les Bleus -julukan Prancis- lolos ke Perempatfinal Euro 2024 setelah menang dramatis 1-0 atas Belgia. Prancis sampai-sampai membutuhkan gol bunuh diri Jan Vertonghen di menit 85 untuk memastikan kemenangan.

Timnas Prancis menang dramatis 1-0 atas Belgia. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, Timnas Portugal menang adu penalti atas Slovenia dengan skor 3-0. Sebelumnya di waktu normal hingga perpanjangan waktu 2x15 menit, skor sama kuat 0-0.

Cristiano Ronaldo hampir menjadi kambing hitam jika Timnas Portugal gagal melaju ke Perempatfinal Euro 2024. Sebab, penyerang 39 tahun itu gagal mengeksekusi penalti di masa perpanjangan waktu setelah tembakannya ditepis kiper Timnas Slovenia, Jan Oblak.

Selanjutnya, kedua negara akan bertemu di Perempatfinal Euro 2024. Sesuai jadwal, laga Timnas Prancis vs Portugal digelar di Volksparkstadion pada Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Prancis dan Portugal mengikuti jejak empat negara lain yang lebih dulu menyegel tempat di Perempatfinal Euro 2024. Mereka ialah Swiss, Jerman, Inggris dan Spanyol.

