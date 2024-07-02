Hasil Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Selecao das Quinas Menang Adu Penalti 3-0!

FRANKFURT – Hasil Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Frankfurt, Frankfurt, Jerman, Selasa (2/7/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0 sepanjang 90 menit dan babak tambahan.

Di babak adu penalti, Diogo Costa muncul sebagai pahlawan bagi Selecao das Quinas. Ia menepis semua penalti Slovenia dan membawa timnya unggul 3-0 sekaligus melenggang ke perempatfinal Euro 2024!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Portugal sejak menit awal ke pertahanan Slovenia. Ruben Dias sudah memiliki peluang di menit keempat. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih menyamping dari target.

Hingga menit ke-20, belum ada lagi peluang berbahaya dari Portugal ke pertahanan lawan. Sebuah peluang dimiliki Cristiano Ronaldo di menit ke-30 tetapi sundulannya terlalu lemah hingga mudah ditangkap Jan Oblak.

CR7 kembali mendapat kans lewat eksekusi tendangan bebas di menit ke-34. Kali ini, tembakannya meluncur deras tapi melayang di atas mistar gawang.

Menit 44, Benjamin Sesko melepaskan tembakan keras tetapi mengarah tepat ke pelukan Diogo Costa. Tepat jelang turun minum, sepakan keras Joao Palhinha menghantam tiang gawang sehingga skor tetap 0-0.

Babak Kedua

Serangan sporadis kembali dilancarkan Portugal usai rehat. Bernardo Silva sudah mendapat peluang di menit ke-47 di dalam kotak penalti tetapi sepakannya melambung tinggi! Slovenia balik mengancam di menit ke-49 ketika tendangan Timi Elsnik bisa ditangkap Diogo Costa.

Kans berikutnya diperoleh Ronaldo lagi-lagi lewat eksekusi tendangan bebas di menit ke-45. Namun, bola melaju tepat ke arah Oblak sehingga bisa dihalau. Tusukan Sesko di menit ke-62 bisa diakhiri dengan tembakan mendatar yang sayangnya melebar.

Setelah itu, beberapa upaya Portugal lebih sering mentok di sepertiga akhir lapangan. Peluang Ronaldo dari jarak dekat di menit ke-89 bisa ditangkap Oblak. Skor 0-0 tercipta di akhir laga dan berlanjut ke extra time.