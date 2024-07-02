Hasil Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Skor Masih 0-0, Lanjut ke Extra Time

Laga Timnas Portugal vs Timnas Slovenia harus dilanjut ke extra time usai imbang 0-0 di waktu normal (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

FRANKFURT – Hasil Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Frankfurt, Frankfurt, Jerman, Selasa (2/7/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0 sepanjang 90 menit.

Sejumlah peluang didapat Portugal tetapi tak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Alhasil, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan untuk mencari pemenang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Portugal sejak menit awal ke pertahanan Slovenia. Ruben Dias sudah memiliki peluang di menit keempat. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih menyamping dari target.

Hingga menit ke-20, belum ada lagi peluang berbahaya dari Portugal ke pertahanan lawan. Sebuah peluang dimiliki Cristiano Ronaldo di menit ke-30 tetapi sundulannya terlalu lemah hingga mudah ditangkap Jan Oblak.

CR7 kembali mendapat kans lewat eksekusi tendangan bebas di menit ke-34. Kali ini, tembakannya meluncur deras tapi melayang di atas mistar gawang.

Menit 44, Benjamin Sesko melepaskan tembakan keras tetapi mengarah tepat ke pelukan Diogo Costa. Tepat jelang turun minum, sepakan keras Joao Palhinha menghantam tiang gawang sehingga skor tetap 0-0.

Babak Kedua

Serangan sporadis kembali dilancarkan Portugal usai rehat. Bernardo Silva sudah mendapat peluang di menit ke-47 di dalam kotak penalti tetapi sepakannya melambung tinggi! Slovenia balik mengancam di menit ke-49 ketika tendangan Timi Elsnik bisa ditangkap Diogo Costa.