Timnas Indonesia U-16 Takluk 3-5 dari Australia di Semifinal Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Jangan Menangis!

Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-16 tak perlu bersedih usai kalah dari Timnas Australia U-16 di Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

SOLO – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta segenap awak Timnas Indonesia U-16 tak perlu meratapi kekalahan dari Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Ia harap mereka segera bangkit.

Garuda Asia takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin 1 Juli 2024 malam WIB. Sejatinya, Indonesia tampil sangat ciamik. Tapi sayang, mereka harus kerepotan setelah harus bermain 10 pemain karena Raihan Apriansyah diganjar kartu merah pada menit ke-27.

Ada pun tiga gol tuan rumah dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Usai laga, terlihat pemain Timnas Indonesia U-16 bersedih. Erick yang masuk ke ruang ganti langsung memberikan pelecut semangat kepada anak asuh Nova Arianto. Ia meminta pemain menegakkan kepala dan mengakui perjuangan mereka.

“Tegakkan kepala, jangan menangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal,” kata Erick kepada pemain Timnas Indonesia U-16, dilansir dari akun instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (2/7/2024).

Menteri BUMN itu meminta Timnas Indonesia U-16 tidak berkecil hati dan segera bangkit. Erick mengingatkan mereka akan kembali bersua Australia U-16 di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Balas dendam harus dilakukan.