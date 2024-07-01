Selebrasi Gol Australia U-16 ke Gawang Timnas Indonesia U-16 Bikin Erick Thohir Geram

SOLO – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, geram melihat selebrasi gol pemain Timnas Australia U-16 ke gawang Timnas Indonesia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Ia merasa itu merupakan sebuah balas dendam.

Garuda Asia takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB. Sejatinya, Indonesia tampil sangat ciamik. Tapi sayang, mereka harus kerepotan setelah harus bermain 10 pemain karena Raihan Apriansyah diganjar kartu merah pada menit ke-27.

Ada pun tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Usai pertandingan, Erick menyebut selebrasi yang dilakukan adalah ungkapan kepuasan atas kekalahan Timnas Australia U-23 dari Timnas Indonesia U-23 diajang Piala Asia 2024 beberapa waktu lalu.

"Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia karena mereka U-23-nya kalah sama Indonesia. Kalah jadi malu," ujar Erick, Senin (1/7/2024).

Menteri BUMN itu menegaskan akan menuntut Timnas Indonesia untuk membalaskan kekalahan ini. Skuad Garuda akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 11 September 2024.