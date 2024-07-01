Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024: Belum Ada Gol Tercipta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |23:49 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024: Belum Ada Gol Tercipta
Laga Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024 masih 0-0 pada akhir babak pertama (Foto: Reuters/Leon Kuegeler)
A
A
A

DUSSELDORF – Hasil babak pertama Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman, Senin (1/7/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan mendapat sejumlah peluang di babak pertama. Sayangnya, Prancis dan Belgia masih belum bisa mengonversi peluang tersebut menjadi gol.

Timnas Prancis vs Timnas Belgia di Euro 2024 (Foto: Reuters/Leon Kuegeler)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. Prancis mendapat peluang di menit ke-9 lewat tendangan Antoine Griezmann yang masih pelan sehingga dapat diamankan dengan mudah oleh kiper Belgia, Koen Casteels.

Les Bleus kerap melancarkan serangan namun masih terlalu polos. Sementara Belgia nyaris membobol gawang Prancis di menit ke-23 lewat tendangan bebas Kevin De Bruyne yang masih bisa dihadang Mike Maignan.

Di menit ke-33, Prancis mendapat peluang lewat tandukan Marcus Thuram yang masih melebar. Meski terus menebar ancaman, Tim Ayam Jantan masih cukup kesulitan untuk menjebol gawang Iblis Merah.

Kedua kesebelasan bermain sengit di sisa waktu yang ada. Aurelien Tchouameni mendapat peluang, namun tendangannya masih melambung tinggi ke atas mistar gawang Belgia. Hasilnya, Prancis dan Belgia bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
