HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:48 WIB
Link Live Streaming Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024, Klik di Sini!
Timnas Prancis vs Timnas Belgia akan terjadi di 16 besar Euro 2024 (Foto: UEFA)
A
A
A

DUSSELDORF – Link live streaming Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024 bisa ditemukan di akhir artikel ini. Duel seru tersebut akan berlangsung Senin (1/7/2024) pukul 23.00 WIB di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman.

Kapten Timnas Prancis, Kylian Mbappe, menegaskan timnya siap membenamkan Belgia di babak 16 besar Euro 2024. Ia mengungkapkan, Les Bleus sudah tidak sabar untuk meraih kemenangan.

Timnas Prancis vs Timnas Polandia (Foto: Reuters/Carmen Jaspersen)

"Kami sangat senang berada di sini, memainkan pertandingan yang luar biasa. Ini adalah kompetisi baru, tetapi kami siap untuk bersaing dan kami berharap akan menang," kata Mbappe dinukil dari laman resmi UEFA, Senin (1/7/2024).

"Saya pikir selalu ada semangat yang sama, hanya saja situasinya berbeda. Kami selalu ingin menang, kami tidak sabar untuk menang, jadi sekarang tergantung pada kami untuk membuktikannya di lapangan (melawan Belgia). Kami siap," tambah pemain anyar Real Madrid itu.

Lebih lanjut, Mbappe mengatakan tidak ada keraguan dalam timnya untuk meraih kemenangan. Menurutnya, persiapan untuk menghadapi Belgia sudah sempurna.

"Tidak seorang pun ingin pulang. Kami belum siap untuk berlibur. Kami siap, kami tahu apa yang telah kami persiapkan, kami tahu akan sangat sulit melawan Belgia,” ungkap Mbappe.

Halaman:
1 2
      
