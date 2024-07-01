Pulangkan Juara Bertahan Timnas Italia dari Euro 2024, Timnas Swiss Harus Tetap Membumi

BERLIN – Pelatih Timnas Swiss, Murat Yakin, meminta anak asuhnya tetap membumi usai memulangkan Timnas Italia dari 16 besar Euro 2024. Ia senang suasana internal tim sangat kondusif.

Swiss sukses mengalahkan Italia 2-0 di babak 16 besar Euro 2024. La Nati menumbangkan sang juara bertahan di Stadion Olympia, Jerman, Sabtu 29 Juni 2024 malam WIB.

Sepasang gol kemenangan dicetak oleh Remo Freuler (37') dan Ruben Vargas (46'). Hasil ini memastikan Swiss ke babak perempatfinal Euro 2024.

Usai pertandingan, Yakin mengatakan kepada timnya untuk menikmati kemenangan manis ini. Pelatih asli Swiss itu puas dengan performa anak asuhnya saat menumbangkan Gli Azzurri.

"Kami memenangkan pertandingan yang sangat penting dan itulah yang terpenting. Mengenai apa yang terjadi besok, itu masalah lain," kata Yakin dilansir dari laman resmi UEFA, Senin (1/7/2024).

"Ya, kami menang, tetapi cara kami bermainlah yang terpenting. Kami mendominasi setiap area lapangan dan kami mencetak gol pada waktu yang tepat. Saya tidak melihat ke depan. Penting untuk meluangkan waktu menikmati hasil yang telah kami raih," sambung pria berdarah Turki itu.